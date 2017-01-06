İzmir'de çatışma devam ederken vurulan teröriste tekme attı

İstanbul'daki yılbaşı katliamından beş gün sonra İzmir bir terör saldırısına hedef oldu. İzmir Adliyesi C Kapısı yakınlarında, hâkim ve savcılar ile diğer personelin çıkış saati yaklaşırken bombalı araç patlatıldı. Şehit olan polisin müdahalesiyle hedeflerine ulaşamayan iki terörist öldürüldü. Çatışma sırasında bir polis ile bir adliye çalışanı şehit oldu, 9 kişi yaralandı. Anadolu Ajansı 1,65 ila 1,70 boylarında siyah montlu ve beyaz bereli üçüncü bir teröristin arandığını abonelerine geçerken İzmir Valisi Erol Ayyıldız bu iddianın araştırıldığını belirtti. Ayyıldız, eldeki verilerin, terör saldırısında PKK'yı gösterdiğini söyledi.