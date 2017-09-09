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İzmir'de 9 Eylül çoşkusu

09 Eylül 2017 15:04

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıldönümü, Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenlerle kutlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bir gün önce İZBAN Selçuk istasyonun açılışı sırasındaki protestolar nedeniyle töreni terk etmesinin ardından, Konak Meydanı'ndaki törende Başbakan Binali Yıldırım ile tekrar bir araya geldi. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş günü olan 9 Eylül törenleri öncesi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği 'Zafer Yürüyüşü' düzenlendi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve ilçe belediye başkanları başta olmak üzere binlerce İzmirli, saat 09.00'da Basmane'de buluştu. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırdığı 350 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin olduğu poster, yüzlerce İzmirli tarafından ellerde taşındı. Bu iki büyük bayrak ve posterin yanı sıra yürüyüşe katılanlar ayrıca Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle yürüyüşe başladı. Başkan Aziz Kocaoğlu, çevre köylerden gelen çiftçilerin taktığı poşuyla yürüdü. Anafartalar Caddesi, İki çeşmelik Caddesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na yüründü. Yol boyunca "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "İzmir Aziz'dir Aziz kalacak" sloganları atıldı. Yer yer İzmir Marşı söylendi.

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izmirizmir 9 eylül çoşkusu

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