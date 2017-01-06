İzmir'de 3. terörist sandıkları vatandaşı öldüresiye dövdüler!

İzmir'deki terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerden ikisi ölü ele geçirilmişti. 45 LV 414 plakalı otomobille kaçtığı belirtilen üçüncü teröristin ise yakalandığı iddia edildi. İzmir'in Bayraklı Adalet mahallesinde mahalleliler, terörist sandıkları bir genci yakaladı. Öfkeli kalabalık genci dakikalarca darp ederken olaya Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Huzur Timleri müdahale etti. Polisler öfkeli kalabalığı zor sakinleştirip şüpheliyi karakola götürdü. Karakolda sorgusu yapılan şahsın Suriye uyruklu olduğu ve olayla ilgisinin olmadığı öğrenildi.