İzmir TMO’da yağ kuyruğu; ''Bu hale getirenler utansın''

Ayçiçeği yağında yeterli stok olmadığı ve zam geleceği iddiaları üzerine İzmir'deki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) önünde de uzun kuyruklar oluştu. Yaklaşık iki saat kuyrukta bekleyen, ancak mağazada kalmadığı için yağ alamadan ayrılan yüzlerce yurttaş hükümete tepki gösterdi. Bir yurttaş, "Yağ için geldik. Bakanlık 'Var' dedi ama yok, hani nerede?" derken, 71 yaşındaki emekli bir kadın, "Yağ stoklarımız doluysa bu millet niye kuyrukta bekliyor. Niye yalan söylüyorlar" dedi. Bir başka yurttaş, "Türkiye'yi bu hale getirenler utansın", bir diğeri ise "Marketlerde etiket fiyatı 120-130 lira, kasada ise 190 lira. Ekonomi teröristliğidir bu. Devlet niye buna el atmıyor?" diye konuştu.

TMO'nun İzmir Alsancak'taki satış mağazası önünde bugün sabah saatlerinden itibaren metrelerce yağ kuyrukları oluştu. Yaklaşık 2 saat boyunca kuyrukta bekleyen, mağazada kalmadığı için yağ alamadan ayrılmak zorunda kalan yüzlerce yurttaş hükümete tepki gösterdi.



Kuyruktaki yurttaşlar yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin yaptığı "Yeterli miktarda ayçiçek yağı stoğu bulunmaktadır" açıklamasını da anımsattı.



Bir yurttaş, "Keyfimizden gelmedik, çok kötü durumdayız. Yağ için geldik. Bakanlık 'Var' dedi, ama yok, hani nerede? Gelsinler görsünler, oradan söylemesi kolay. İki saattir kuyruktayız. Halkla bir kaynaşsınlar da neyin ne olduğunu görsünler" diye tepki gösterdi.

Emekli bir kadın da şunları söyledi:

"Bir buçuk-iki saattir yağ için bekliyorum. Şimdi diyorlar ki 'Yağ yok'. Tarım Bakanı çıkmış 'Yağ stoklarımız dolu' diyor. Hani doluysa niye bu millet kuyrukta bekliyor. Niye yalan söylüyorlar. Her şeyi pahalı, tepemize çıktılar, aşağı da inmiyorlar. Bu milletin halini görün, Allah'tan korkun. 73 yaşındayım. Evde bir oğlum var 51 yaşında. Nereye gitse 'Yaşın büyük' diyerek iş vermiyorlar. Ben bu kuyrukları bekliyorum ki ucuz bir şey alayım da evime götüreyim, tencere kaynatayım. Ayıp, bunlar artık utansın."

''Devlet niye buna el atmıyor?''

Market fiyatlarındaki artıştan dert yanan bir başka vatandaş da şöyle konuştu:

"Marketlerde 120-130 lira etiket, kasa fiyatı ise 190 lira. Ekonomi teröristliğidir bu. Devlet niye buna el atmıyor? Bu milleti bu kadar soydurmaya gerek yok. Yazık günah bu fakir fukaraya. Bir saattir bekliyorum, yok. Hiçbir şey alamadan gidiyorum. Milleti soymak için mi gelmişler bu dünyaya. Hiç kimse sırtına bir şey alıp gitmiyor. Herkes çıplak geldi, çıplak gidiyor. Onlar da çıplak gidecekler bizim gibi. Ama bu milletin vebali ile gidecekler, Allah'tan korksunlar."

''Emekliyim 3 bin 600 lira alıyorum, yetmiyor''

Emekli maaşı olarak 3 bin 600 lira aldığını ancak geçimine yetmediğini söyleyen bir yurttaş, "Çiftçiyi rezil ettiğin sürece bu memleket batağa, iç harbe gider. Çamur atarak, 'Kemal böyle yaptı, Ahmet, Mehmet böyle yaptı' ile olmaz. Koltuktan kalkacaksın, köy köy gezeceksin. Memleketin halini göreceksin. Emekliyim 3 bin 600 lira alıyorum, yetmiyor. Geliyorum buraya kuyruğa. Kendisi 120 bin lira maaş almayı biliyor. Hesabını soracak bu memleketin insanı" dedi.

''Türkiye'yi bu hale getirenler utansınlar''

Uzun süre kuyruk bekleyen diğer yurttaşlar da şunları söyledi:



"Sabah dokuzdan beri sıradayız. Yağ ile bakliyat almaya geldik. Yağ satışı yokmuş, sadece bakliyat alabileceğiz. Marketlerde yağ yok. Pirinci 35-36 liraya satıyorlar. Yağ 108 liradan 124'e çıktı. Yazık değil mi insanlara. Burada 109 lira. Bir günde 15-20 lira artar mı? Bakanlık yalan söylüyor. Ukrayna'dan yağ alıyor, Rusya'dan da buğdayı alıyor. Başka nereden alıyor.

Bir mercimek, bir fasulye, iki kilo da pirinç aldım. Yağ yok dediler, bir tane de fındık aldım. 9'dan beri buradayım. Esas yağ için geldim, yokmuş. Gelmişken bunlardan birer tane alayım dedim. Türkiye'yi bu hale getirenler utansınlar. Sabahın 8inden beri buradayım. Pirinç alabileceğim sadece, yağ yok. Her şey kötüye gidiyor."

Kaynak: ANKA