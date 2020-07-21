İzmir Sığacık'ta orman yangını

İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık koyunda ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.



Sığacık koyu mevkisinde öğle saatlerinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince 1 helikopter, 6 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 1 dozer ile 35 orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına çalışmaları sürüyor.

İzmir'de 2019'da meydana gelen büyük yangında yaklaşık 500 hektarlık alan kül olmuştu.

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