T24 LogoT24 Logo
Haberler

İzmir Marşı'nın ardından, ihraçlara karşı Mülkiye Marşı

09 Şubat 2017 13:47

Son dönemde anayasa değişikliğine karşılık İzmir Marşı'nın yayılmasının ardından, üniversitelerde de ihraçlara karşı Mülkiye Marşı'nın yükselmesi dikkat çekti. Bilim ve sanat dünyasında, yayımlanan son KHK ile 330 akademisyenin ihraç edilmesine tepkiler sürüyor. Ankara Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden onlarca tanınmış akademisyen ve profesör ihraç edilmesi kamuoyunda büyük tepki yarattı. Ancak Ankara Üniversitesi'ndeki ihraçlar sadece iki fakülteyle kalmadı. Türkiye'nin en köklü fakültelerinden adını Atatürk'ün koyduğu Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nin Tiyatro bölümü yapılan ihraçlarla fiilen kapatıldı. İstanbul'da da akademisyenler yaptıkları toplantı sonunda "Mükiye Marşı" ile Ankara Ünivesitesi Mülkiye'ye selam gönderdi.

ETİKETLER

Mülkiye Marşıİzmir MarşıAnkara ÜniversitesiakademisyenihraçtepkiKHKvideo

Diğer Videolar

Hindistan'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandı

Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya eyleminin 2. gününde de gözaltına alındı; haber alınamıyor

Bodrum'da ormanlar temizlendi; 65 ton atık çıktı

Mobilya sektörü 2020'ye iyimser bakıyor: Faizler ve KDV düştü, büyüme ve istihdam artacak

Orman yangınlarıyla boğuşan Avustralya'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!

Ercan Kesal'ın yazıp yönettiği ilk uzun metraj film 'Nasipse Adayız' prömiyerini Rotterdam'da yapacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24