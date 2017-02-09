İzmir Marşı'nın ardından, ihraçlara karşı Mülkiye Marşı

Son dönemde anayasa değişikliğine karşılık İzmir Marşı'nın yayılmasının ardından, üniversitelerde de ihraçlara karşı Mülkiye Marşı'nın yükselmesi dikkat çekti. Bilim ve sanat dünyasında, yayımlanan son KHK ile 330 akademisyenin ihraç edilmesine tepkiler sürüyor. Ankara Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden onlarca tanınmış akademisyen ve profesör ihraç edilmesi kamuoyunda büyük tepki yarattı. Ancak Ankara Üniversitesi'ndeki ihraçlar sadece iki fakülteyle kalmadı. Türkiye'nin en köklü fakültelerinden adını Atatürk'ün koyduğu Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nin Tiyatro bölümü yapılan ihraçlarla fiilen kapatıldı. İstanbul'da da akademisyenler yaptıkları toplantı sonunda "Mükiye Marşı" ile Ankara Ünivesitesi Mülkiye'ye selam gönderdi.