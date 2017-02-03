İzmir Marşı bu kez Londra Metrosu'nda

Türkiye Futbol Federasyonu başkan adayı Rıdvan Dilmen, partili cumhurbaşkanlığını öngören anayasa değişikliği referandumu için "evet" kampanyası başlattı. Kampanyaya Arda Turan, Burak Yılmaz ve Murat Boz da destek verdi. Dilmen'in başlattığı kampanyaya sosyal medyada kısa sürede büyük tepki geldi. Fenerbahçe taraftarları birçok maçta tepkisini İzmir Marşı söyleyerek dile getirdi. İzmir Marşı, bu kez de Londra metrosunda duyuldu... İzmir Özel Türk Koleji öğrencileri, İngiltere'nin başkenti Londra'da, metroda İzmir Marşı'nı söyledi.