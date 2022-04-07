İzmir İtfaiyesi’ndeki tepki çeken olay hakkındaki davada karar çıktı

İzmir'de iki genç kızların kontrolsüz şekilde itfaiye aracını kullandığı ve siren çalmasına ilişkin davada karar açıklandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yangın İtfaiye Merkezi’ne bağlı Toros Yangın Eğitim Merkezi’nde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekmişti.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede Saniye Kılıç ile itfaiye erleri Gürbüz Acır ve Bahadır Karamanlı hakkında 'Kamuya ait araçların amacı dışında kullanılması' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. Makbule Özgün Kılıç ve Makbule İnce için ise ceza istenmedi.

İddianamede, Saniye Kılıç, Makbule Özgün Kılıç, Dilay Güngör, Ezgi Urgan ve Makbule İnce'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Toros İtfaiye Grup Amirliği'ne itfaiye personeli olan Gürbüz Acır'ı (40) ziyaret için gittikleri belirtildi.

İddianamede ayrıca, Acır'ın garajdan bir itfaiye aracını garajın önüne çıkartarak çalışır vaziyette Saniye Kılıç'a bırakıp kullandırttığı, kendisinin de yolcu koltuğuna oturduğu kaydedildi. 4 dakika sürdüğü belirtilen olayla ilgili iddianamede, "Saniye Kılıç'ın itfaiye aracının sirenini çaldığı, itfaiye amirliğinin bahçesinde tur attığı, Makbule Özgün Kılıç ile Makbule İnce'nin de aracın arka kasa bölümünde ayakta seyahat ettikleri ve tanıkların o anları cep telefonu ile görüntüleyip, sosyal medya hesaplarında yayınlamalarıyla olayın ortaya çıktığı belirtildi" denildi.

Davanın geçen 28 Mart'ta görülen ikinci duruşmasında diğer sanık Bahadır Karamanlı da ifade verdi. Karamanlı, "Aracın kullanılmasında sorumluluğum yoktur. Araçların anahtarları devamlı üzerlerinde durur. Suçsuzum" dedi.

İfadelerin alınmasının ardından mütalaasını veren savcı, sanıkların beraatini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, sanıkların üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle ayrı ayrı beraatlerine karar verip, duruşmayı bitirdi.

TIKLAYIN - Sosyal medyada tepki çeken itfaiye aracı görüntülerine ilişkin yeni gelişme: 1 personel açığa alındı