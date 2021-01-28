T24 LogoT24 Logo
Haberler

İzmir'in yüksek kesimlerine kar yağdı

28 Ocak 2021 18:14

Kar yağışına alışık olmayan İzmirliler, kentin yüksek kesimlerinin beyaza bürünmesi ile kar topu oynamaya koştu. Kar yağışı, İzmir merkezde de kısa süreli etkili oldu.

Hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Yamanlar Dağı beyaza bürünürken kar görmek için bölgeye gelen vatandaşlar kar topu oynayarak keyifli vakit geçirdi. Öte yandan İzmir merkezinde kısa süreli kar yağdığı gözlendi. Kar görmeye alışık olmayan İzmirliler, karın tadını çıkaramadan kar yağışı yağmura döndü.

ETİKETLER

izmirkaryağışyüksek kesimleregekıyı ege

Diğer Videolar

Samsun'da eski eşi tarafından dövülen Emriye Metegül: Şiddet sessiz kalındıkça çoğalıyor

Ağrı’da köpeğe işkence yapan kişi para cezasına çarptırıldı

50 bin lira harcadı; otomobil yolda 'zıplayarak' gidiyor

Mehmet Ali Erbil'den neşeli video; yorum yağdı

Hatalı sollama yapan TIR'ın karşıdan gelen otomobili ezdiği feci kaza kamerada

2 yaşındaki oğlunun motosiklet kullandığı anlar eleştirilen Kenan Sofuoğlu'ndan yanıt: Formula-1'e yetiştirmek isterim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İki gündür kayıp olan kadın mağarada bulundu...

Doğum yapan kardeşine para çekmek için dışarıya çıkan kişiye para...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Nagehan Alçı: Ziya Selçuk’a yalvarıyorum, okulları 5 gün açın...

Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya: Sana o programda sürekli böğürme...

Kutalmış Türkeş'ten Bahçeli'ye: 'Andımızı tekrar okutun ya da ittifakı bozarım'...

Asrın Hukuk Bürosu, sosyal medyadaki iddialar sonrası Abdullah Öcalan'la acil...

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yetkileri sınırlandırıldı; şirket atamalarını başkanlar...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

İki gündür kayıp olan kadın mağarada bulundu...

Doğum yapan kardeşine para çekmek için dışarıya çıkan kişiye para...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24