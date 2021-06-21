İzmir'in Ödemiş ilçesinde sel: Dere ve çaylar taştı, araçlar sürüklendi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle 1 otomobil ve 1 cip sel sularına kapılırken, ekili araziler ve hayvan damları suyla doldu.

Ödemiş'te dün saat 18.00 sıralarında başlayan ve 3 saat boyunca etkili olan sağanak nedeniyle kırsal Birgi, Küçükavulcuk, Büyükavulcuk, Bıçakçı, Gerçekler ve Beyazıtlar mahallelerinde su baskınları yaşandı. Yüksek kesimlerden gelen sel suları, taş ve kaya parçaları ile çöp konteynerlerini sürükledi, yollardaki kilit parke taşları söktü. Bıçakçı Mahallesi'nde, park halindeki bir cip sel sularına kapılıp, sürüklendi. Küçükavulcuk Mahallesi'nde ise sel suları arasında kalan otomobil ve sürücüsü, çevredekiler ile itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.