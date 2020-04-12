İzmir'in en işlek meydanı güvercinlere kaldı

Koronavirüs salgınına yönelik 31 şehirde alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İzmir’de caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü. İzmir’in kalbi olan Konak Meydanı da güvercinlere kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen genelgeyle İzmir'in de yar aldığı 31 şehirde 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilan edilmesinden sonra yaklaşık 5 milyon nüfusu olan il sessizliğe büründü. İzmir’in en kalabalık meydanlarından olan Konak Meydanı'ndaki tarihi İzmir Saat Kulesi’nin bulunduğu alan güvercinlere ve sokak hayvanlarına kaldı. Meydanda bulunan güvercinler, İzmir Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından belirli aralıklarla yem verilerek beslendi.



