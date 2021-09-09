İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü coşkuyla kutlandı

İzmir'in kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlamaları, büyük bir katılım ve coşkuya sahne oluyor. Kutlamaların ilk etkinliği olan ‘Zafer Yürüyüşü’ne binlerce İzmirli katıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 350 metre uzunluğundaki bayrağı taşıyan İzmirlilerle birlikte, Türk ordusunun 9 Eylül 1922'de kente girdiği güzergâhı kullanarak, Basmane Karakolu önünden Cumhuriyet Meydanı'na dek yürüdü.



Kurtuluş Savaşı'nın zafere uzanan son adımı niteliğini taşıyan İzmir'in kurtuluş günü, coşkuyla kutlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin kurtuluşunun 99. yıldönümü nedeniyle düzenlediği etkinlikler, 99. Zafer Yürüyüşü, 57. Tümen’in Afyon'dan İzmir'e varışını temsilen, Dereçine Belediye Başkanı Ömer Yıldız'ın Türk bayrağını Tunç Soyer'e teslim etmesiyle başladı. Türk Ordusu’nun 9 Eylül 1922'de İzmir’e girerken kullandığı güzergâh üzerinde düzenlenen yürüyüş, Basmane Karakolu önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar sürdü. Yürüyüşe Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer’in yanı sıra CHP İzmir milletvekillerinden Murat Bakan, Bedri Serter, Mahir Polat, Sevda Erdan Kılıç, Kani Beko, Özcan Purçu, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AKP İzmir Milletvekili Cemal Bekle, MHP İzmir Milletvekili Tamer Karaosmanoğlu, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, ilçe belediye başkanları, iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, her yaştan ve her kesimden binlerce İzmirli katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı 350 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıyan İzmirliler, Türk ordusunun kente girdiği tarihi güzergahı izleyerek Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddeleri üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Marşlar eşliğinde ilerleyen korteje, çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 9 Eylül'ün önemine değinerek, "Bir memleketin esaretinin son bulduğu gün bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve kurtuluşu arasındaki köprüdür. O nedenle İzmir sadece İzmir değil. 9 Eylül sadece İzmir'in kurtuluşu değil. 9 Eylül bir memleketin esaretten kurtuluşudur. O nedenle en büyük bayramdır. Çok gururluyuz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bandosunun eşlik ettiği yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı’nda tören yapıldı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Tunç Soyer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gün boyu sürecek 9 Eylül kutlamaları kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda konser ve gösteriler yapılacak. Tunç Soyer, burada İzmirlilere hitap edecek.

Saat 15:45'te Süvari Birlikleri'nin Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüyüşünün ardından İzmir semaları, saat 16:15'tKuten itibaren önce Genel Havacılık Uçakları ve İzmir Kulüpleri selamlama uçuşuna sahne olacak. Ardından Hürkuş gösteri uçuşu, Solo Türk, Türk Yıldızları, Jandarma Çelik Kanatlar gösterisi, Polis Havacılık Üzüm Salkımı, Sahil Güvenlik Arama Kurtarma ve selamlama ile Çelik Kanatlar Zeybek nefes kesen gösteriler yapacak.

Saatler 20:15'i gösterdiğinde, İzmir'deki coşku doruğa çıkacak. İzmir Büyükşehir Bandosu eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndan hareket edecek Fener Alayı, marşlar eşliğinde Gündoğdu Meydanı'na kadar ilerleyecek. Saat 21:00'den itibaren ise Athena sahne alacak.

Kaynak: ANKA