İzmir’i sel vurdu: Dereler taştı, araçlar sular altında kaldı

İzmir’de etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, caddeler göle döndü. Trafikteki çok sayıda araç ise sular altında kaldı.

İzmir kent merkezi ile Dikili, Aliağa ve Foça'da şiddetli sağanak sel baskınlarına neden oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'evden çıkmayın' duyurusu yapıldı.

Bazı araçlar çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, bazı araç sürücüleri ise araçlarının içerisinde bekledi.

Öte yandan, sağanak nedeni ile polis ve itfaiye ekipleri teyakkuza geçti.

TIKLAYIN - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden ‘afet’ uyarısı: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın