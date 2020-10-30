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İzmir depremi Avcılar'ı da etkiledi

Avcılar’daki bir binanın kolonlarında çatlak görülünce boşaltılmasına karar verildi

30 Ekim 2020 17:38

AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremde bazı vatandaşlar enkaz altından çıkarılırken deprem İstanbul'da da hissedildi. Avcılar’daki bir binanın kolonlarında çatlak görülünce boşaltılmasına karar verildi.

Ege Denizi’nde kaydedilen depremin hissedildiği Avcılar’daki Ambarlı Mahallesi Yavuz Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın üst katında oturan bir aile, kolonların çatladığını belirterek yardım istedi. Kısa sürede sevk edilen itfaiye ekibi binanın üst katındaki kolonda çatlak belirleyince polis de devreye girerek Avcılar Belediyesi İmar Müdürlüğü görevlileri gelinceye kadar binanın tahliyesine karar verdi. Kısa süre sonra gelen Belediye görevlileri de binanın boşaltılmasına ilişkin karar verdi. Binanın performans testi yapılıncaya ve sağlam raporu alınıncaya kadar boşaltılması kararlaştırıldı.

Aileler, binalarının sağlam olduğunu öne sürerken üst kattaki komşularının yapının kentsel dönüşüme girmesi için çaba harcadığını, Ege Denizi’ndeki depremi bahane ederek ekipleri çağırtıp tahliye kararı aldırttığını iddia ettiler.

Kaynak: DHA

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