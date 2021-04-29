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İzmir'deki 1 Mayıs buluşmasına müdahale; gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, girişimleri sonucu gözaltındaki kişilerin sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakıldığını açıkladı

29 Nisan 2021 16:50

İzmir'de DİSK, KESK, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu ve TMMOB tarafından 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dolayısıyla yapılan basın açıklaması öncesinde bir grup Konak Meydanı'nda sloganlar atarak yürümek isteyince 5 kişi gözaltına alındı. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, girişimleri sonucu gözaltındaki kişilerin sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakıldığını açıkladı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçi Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipler Birliği (TTB), İzmir Barosu ve İzmir Tabip Odası tarafından düzenlenen 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı açıklaması öncesi yürüyüş gerginliği yaşandı.

Açıklamanın yapılacağı Konak Meydanı'na sahil tarafından yürümek isteyen bir gruba polis müdahale etti. Yaşanan arbedede 5 kişi gözaltına alındı.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni ve sendika temsilcilerinin girişimleri sonucu olaylar daha fazla büyümeden önlenirken, Konak Meydanı Kemeraltı girişinde yüzlerce kişinin katılımıyla basın açıklaması yapıldı.

“Yurttaşına en az destek veren iki ülkeden biriyiz"

"Yaşasın 1 Mayıs", "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek", "İş, ekmek, özgürlük", "Karanlığa teslim olmayacağız", "İstanbul Sözleşmesi bizim, vazgeçmiyoruz", "Şeriata, faşizme geçit yok" diye sloganlar atan yüzlerce kişi gözaltına alınan 5 kişinin de serbest bırakılması için çağrı yaptı.

Basın açıklamasını DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı okudu. Açıklama şöyle:

"Yasaklara, baskılara rağmen 1 Mayıs için umudu büyütüyoruz. Çürümüş düzene karşı yeni bir düzen için yan yanayız. Eşitsizlik, yoksulluk dışında hiçbir şey sunmayan bu düzenin koronavirüs aşısını ticari meta haline getirmesinin bedelini insanlık ödüyor. Çalışanları hastalığa, çalışmayanları açlığa mahkûm ediliyor. Pandemi döneminde yurttaşına en az destek veren iki ülkeden biriyiz. Milyonlarca kişi günde 50 liraya yaşamaya mahkûm ediliyor. Faturalar kabarıyor. Çarşı pazar alışverişi her geçen gün zorlaşıyor. Buradan isteklerimizi iletiyoruz. Herkese aşı, gelir desteği sağlansın. Hastalanan sağlık emekçileri için koronavirüs meslek hastalığı olsun. Kod 29 zulmüne son verilsin. Kanal İstanbul'a, betona değil sosyal desteklerle bütçe ayrılsın."

Basın açıklaması sonrasında grup dağılırken DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, gözaltındaki işçilerin girişimlerinin ardından serbest bırakıldığını açıkladı.

Kaynak: ANKA

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