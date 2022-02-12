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İzmir'de zam protestosu: Faturaları yaktılar

"Kalıcı çözüm için enerji şirketleri derhal kamulaştırılmalıdır"

12 Şubat 2022 09:45

İzmir'de bir araya gelen Buca Emek ve Demokrasi Güçleri, elektrik, doğalgaz, akaryakıt ve gıda ürünlerine yapılan zamları protesto etti. Yanlarında getirdikleri faturaları yakan grup, "Hükümet İstifa" sloganları attı. Açıklamada, "Enerji bir insan hakkıdır; maddi imkansızlık nedeni ile ödeme zorluğu çekenlerin elektrik, gaz ve suyu kesilmemeli, bu ihtiyaçlar kamu kaynaklarından sağlanıp, halkın karanlıkta, soğukta ve susuz kalmaları önlenmelidir. Kalıcı çözüm için enerji şirketleri derhal kamulaştırılmalıdır" denildi. 

Buca Şirinyer'de toplanan Buca Emek ve Demokrasi Güçleri, "Artık Yeter Geçinemiyoruz Zamlar Geri Alınsın" yazılı pankart açtı. "Enerji Şirketleri Derhal Kamulaştırılsın", "AKP'den Hesabı Emekçiler Soracak", "Temel İhtiyaçlardan KDV Kaldırılsın" yazılı dövizler taşıyan kalabalık grup sık sık "Hükümet İstifa" sloganları attı.

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