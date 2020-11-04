İzmir'de yaşanan deprem sırasında 112'ye gelen telefonların ses kayıtları ortaya çıktı: Enkaz altındayız

İzmir'de yaşanan deprem felaketinin ardından enkaz altında kalan vatandaşların 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istediği anlar ve yaşanan diyalogların ses kayıtları ortaya çıktı.

112’yi arayan bir kadın, “Enkaz altındayız. Nefes alamıyoruz. Üzerimizde elektrik kabloları var. Lütfen ekipler gelsin dayanamıyoruz” derken, bir başka kadın ise, 4 çocuğuyla birlikte enkaz altında kaldığını ve hiçbir şekilde hareket edemediğini söyledi.

Depremin ardından üç çocuğu ile birlikte enkaz altında kalan bir anne ile görüşen çağrı merkezi personellerinden Cem Yılmaz, o anları hiç unutamayacağını ifade ederek deprem sırasında yaşanan diyalogları anlattı.