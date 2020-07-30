İzmir'de yangın; şehir merkezinden görünüyor

İzmir'de şehir merkezine çok yakın bir bölgede; Balçova sırtlarında orman yangını çıktı. Yangına hem Orman Bölge Müdürlüğü hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale ediyor.

Yangına ilişkin sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer “Balçova sırtlarında başlayan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte bizim ekiplerimiz de müdahale ediyor. Dileğimiz ve çabamız yangının daha fazla büyümeden söndürülmesi. Ne olur ormanlarımızı gözümüz gibi koruyalım. Geleceğimiz kararmasın!” ifadelerini kullandı.