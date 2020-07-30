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İzmir'de yangın; şehir merkezinden görünüyor

30 Temmuz 2020 17:52

İzmir'de şehir merkezine çok yakın bir bölgede; Balçova sırtlarında orman yangını çıktı. Yangına hem Orman Bölge Müdürlüğü hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale ediyor.

Yangına ilişkin sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer “Balçova sırtlarında başlayan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte bizim ekiplerimiz de müdahale ediyor. Dileğimiz ve çabamız yangının daha fazla büyümeden söndürülmesi. Ne olur ormanlarımızı gözümüz gibi koruyalım. Geleceğimiz kararmasın!” ifadelerini kullandı.
 

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da, yangından görüntü paylaştı “İzmir’de canımız ciğerlerimiz yanıyor. Umarım zararın boyutu artmadan yangın söndürülür. Doğaya kıyanlara, yakanlara, yok etmeye çalışanlara lanet olsun. Canım İzmir geçmiş olsun.” diye yazdı.

ALİAĞA’DA YANGIN

İzmir’in Aliağa ilçesinde de makilik ve ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgedeki yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

OGM’DEN YANGINLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Orman Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada yangının İzmir Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Aliağa Orman İşletme Şefliği Petkim mevkiinde saat 16.14’te meydana geldiği, 16.24’te ilk müdahalenin yapıldığını, yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini bildirildi.

Yangına komşu bölge müdürlüklerinden hava ve yer ekibi takviyesinin yapıldığı, 1 helikopter, 7 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 45 söndürme işçisinin yangına sevk edildiği açıklandı.

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