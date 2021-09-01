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İzmir Urla ve Aliağa'da yangın

Yangınlara müdahale sürüyor

01 Eylül 2021 15:19

İzmir'in Urla ve Aliağa ilçelerinde yangın çıktı. Urla'daki makilik, Aliağa'da ise otluk alanlarda çıkan yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Urla Denizli Mahallesi'ndeki makilik alanda yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevleri gören yurttaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye 3 arazöz, 1 helikopter, 1 su tankeri sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor. Alevlerin yerleşim yerlerine çok yakın olduğu belirtildi.

Diğer yandan İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Çaltıdere Gevenlik mevkiinde de otluk alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 6 arozöz ve 1 helikopter sevk edildi. Burada da alevlere müdahale sürüyor.

İzmir'de yangınAliağa'da yangınUrla'da yangın

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