İzmir'de Suriyeli aileye ırkçı saldırı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan Gümüşpala semtinde, Suriyeli aileye yönelik ırkçı bir saldırı gerçekleşti. Saldırı sonrası bir kişinin yoğun bakıma kaldırıldığı öne sürülürken, saldırganların da kaçtığı ifade ediliyor.

İddiaya göre; Suriyeli göçmenler, üst komşuları tarafından ‘gürültü’ yaptıkları bahanesiyle saldırıya uğradı.

Saldırının kısa sürede linç girişimine dönüştüğünü söyleyen Amir Savaş, olay yerini çekerek, yaşananları anlattığı videoyu sosyal medyadan paylaştı.

Kaynak: Halk TV