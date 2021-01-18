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İzmir'de Suriyeli aileye ırkçı saldırı

18 Ocak 2021 09:05

İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan Gümüşpala semtinde, Suriyeli aileye yönelik ırkçı bir saldırı gerçekleşti. Saldırı sonrası bir kişinin yoğun bakıma kaldırıldığı öne sürülürken, saldırganların da kaçtığı ifade ediliyor.

İddiaya göre; Suriyeli göçmenler, üst komşuları tarafından ‘gürültü’ yaptıkları bahanesiyle saldırıya uğradı.

Saldırının kısa sürede linç girişimine dönüştüğünü söyleyen Amir Savaş, olay yerini çekerek, yaşananları anlattığı videoyu sosyal medyadan paylaştı. 

 

Kaynak: Halk TV

 

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Gümüşpala semtiİzmir’in Bayraklı ilçesiSuriyeli göçmenlere ırkçı saldırıAmir Savaş

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