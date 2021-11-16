T24 LogoT24 Logo
Haberler

İzmir'de sokak ortasında silahlı çatışma anı kamerada; çatışmanın ortasında kalan 2 kişi böyle kaçmaya çalıştı

Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı

16 Kasım 2021 19:59

İzmir'in Buca ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı çatışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde çatışmanın ortasında kalan 2 kişinin kaçmaya çalıştıkları anlar da yer alırken, olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Göksu Mahallesi 682/1 sokakta meydana geldi. İddiaya göre akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında başlayan sözlü sataşma büyüyerek kavgaya dönüştü. Ardından iki grup pompalı tüfek ve silahlarla birbirlerine ateş açarken, meydana gelen olayda park halindeki hafif ticari araç ile otomobile kurşunlar isabet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için polis ekipleri çalışma yürütürken, havadan helikopterin de destek verdiği operasyonda olaya karıştığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan meydana gelen silahlı çatışma bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde bir grubun silahla etrafa ateş açtığı, bu sırada çatışmanın ortasında kalan 2 kişinin saklanarak kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

izmirbucasilahçatışma

Diğer Videolar

CHP'li Ağbaba: Emekliler, karanlıkta çürük sebze meyve topluyor

Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni yapıldı

Tarkan'dan Can Bonomo'ya Cesur erkeklerin moda tasarımcısı Hatice Gökçe

HDP’li Günay: Saraylarında ışıltılar içinde yaşarken Türkiye haklarına karanlık, zam dolu bir gelecek bıraktılar

“Fırıncılar size kızacak” sözlerine İmamoğlu'ndan yanıt: Kızacağı yer enflasyonu yüzde 60'a çıkaran hükümettir

Erzurum’da kurt ayakta dondu

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24