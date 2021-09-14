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İzmir'de öğrencilerin barınma çilesi; yurtlar yetersiz, kiralar 3 katına çıktı: "En sonunda kampüse çadır kuracağız"

Pandemi öncesinde 800 - 1000 TL arasında olan 1+1 dairelerin aylık kiralarının üç kat artarak 3000 TL'ye dayandı

14 Eylül 2021 11:58

İzmir’de pandemiden önce 800- 1000 TL arasında olan 1+1 dairelerin aylık kiraları, üç kat artarak 3000 TL'ye dayandı. Özellikle, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) kampüsünün bulunduğu Buca'da bütçelerine uygun ev ve yurt bulamayan öğrenciler, "En sonunda kampüse çadır kuracağız" diyerek tepki gösterdi. İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu ise "32 yıldır bu işi yapıyorum, böyle bir şey yaşamadım. Bu sene bu kriz zor aşılır. Yurt dışındaki gibi ailelerin yanlarına öğrenci alması uygulaması olabilir" dedi.

İzmir'de Ekim ayında başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde üniversiteliler büyük bir barınma kriziyle baş başa kaldı. Pandemi öncesinde 800 - 1000 TL arasında olan 1+1 dairelerin aylık kiralarının üç kat artarak 3000 TL'ye dayanması öğrencileri çaresiz bıraktı. Özellikle DEÜ kampüsünün bulunduğu Buca ve Ege Üniversitesi (EÜ) kampüsünün yer aldığı Bornova ilçelerinde emlak ofislerini aşındıran üniversiteliler, aşırı yüksek ev ve özel yurt kiraları ile Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarının yetersiz kalmasına isyan etti.

 

 

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