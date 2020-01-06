İzmir’de nakliyecilerin zorunlu 'dijital takograf' uygulamasına karşı eylemleri sürüyor; bakanlık uygulamayı erteledi

'Dijital takograf' uygulamasına karşı pek çok ilde eylem düzenleyen kamyoncuların protestosu sürüyor.

Evrensel'in haberine göre İzmir Bornova’daki Işıkkent Nakliyeciler Sitesinde eyleme başlayan kamyoncular bugün de (6 Ocak) eylemdeydi.

Yeni yılda yürürlüğe giren yönetmelikle karayolu ile yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçların kontrolünü sağlayacak takografların zorunlu hale gelmesine tepki gösteren kamyoncular, “Sorunlarımız çözülene kadar eylemimiz devam edecek” dedi.

Bakanlık da 'dijital takograf' uygulamasını firmaların altyapılarını henüz tamamlayamaması üzerine 30 Haziran 2020 tarihine ertelendiğini açıkladı.

Ne olmuştu?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni yönetmeliğe göre 31 Aralık 2019’dan itibaren otobüs ve kamyonlardaki sayısal takograflardan veri indirme ve verilerin bakanlığa gönderimi zorunlu oldu.

Kamyoncular takograf için 'Türkiye'nin dört ilinde sistemin altyapısı yok ve biz akıllı telefonu zor kullanıyoruz' diyerek uygulamaya karşı çıkmışlardı.

Dijital Takograf nedir?

Karayolu ile yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlarda kullanılan bir kontrol cihazı.

Bu sistemin getirilme gerekçesi 'sürücü ve araç verilerine daha kısa sürede ulaşılarak trafik kazalarının önüne geçilmesi.' 'Verilerin sistem üzerinden aktarılmasıyla şoförlerin sürüş saatleri ve hız aşımları analiz edilebilmesi' gerekçe gösteriliyor. Bu sistemle 'sürüş saatlerinde esneme olmasının engelleneceği ve şoförlerin hız limitlerine uymak zorunda kalacağı' belirtiliyor.