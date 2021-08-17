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İzmir'de kumar operasyonu: 30 kişiye toplam 45 bin 944 lira para cezası

Kumarda kullanılan tombala malzemelerine el konulurken, hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi de gözaltına alındı.

17 Ağustos 2021 11:14

İzmir'in Menderes İlçesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 30 kişiye toplam 45 bin 944 TL idari para cezası uygulandı. Kumarda kullanılan tombala malzemelerine el konulurken, hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi de gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, alınan bir istihbarat üzerine Menderes Çamönü Mahallesi'ndeki adrese baskın yaptı. A.K.'ya ait mekanda 30 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Kumarda kullanılan tombala malzemelerine el konulurken, 30 kişiye 38 bin 744 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, mekanda bulunan 8 kişiye de maske takmadıkları ve pandemi kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 7 bin 200 TL ceza kesildi.

Kumar oynattığı tespit edilen A.K. hakkında adli işlem başlatıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan İ.Ö. ise gözaltına alındı.

İzmirkumar operasyonu

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