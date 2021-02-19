T24 LogoT24 Logo
Haberler

İzmir'de kumar baskını: 168 hakkında işlem yapıldı

19 Şubat 2021 10:29

İzmir Menderes ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin Menderes ilçesinde düzenlediği operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 168 kişiye kumar oynamak, kapalı alanda tütün mamülleri tüketmek ve sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten toplam 763 bin 760 TL idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre, suç ve suçlularla mücadele ile Covid-19 tedbirlerinin denetlenmesi kapsamında yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi'nde bulunan bir işletmede kumar oynandığı duyumu alan Menderes ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Kumar oynadığı tespit edilen 168 kişiye kumar oynamak, kapalı alanda tütün mamülleri tüketmek ve sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten toplam 763 bin 760 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynamakta kullanılan materyallere ise el konuldu. İşletme sahibi İ.Ö isimli şahıs hakkında, kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.

izmrikumarşaşalbaskınpolis

Diğer Videolar

Dev maça 2 gün var; La Liga'dan 'Kapadokya' görüntülü EL Clasico tanıtımı...

Tavşanların boks maçı kamerada

TTB Başkanı: Filyasyon oranı turkuaz tabloda yazdığı gibi %99,9 ise günlük vaka sayısı 50 binlere ulaşıyor?

Kılıçdaroğlu, “Geleceğime dair hiçbir ışık göremiyorum, gidecek bir yerim de yok” diyen gencin videosunu paylaştı: Allah’tan korkmayan, kuldan utanmayanlar çaldı

Ücret ödemeden halk otobüsüne bindiler; tartıştıkları şoförü darp ettiler

HDP'li Oluç: Salgının bu döneminde Kod-29'dan insanları işten çıkarmak ahlaksızlıktır; vazgeçin bu hukuksuzluktan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Murat Yetkin: İktidarın 'emekli amiraller bildirisi' üzerinden 'bana darbe yapıyorlar'...

Canlı yayında gerilim; DP'li Enginyurt'tan "Evet AK Partiliyim" diyen Abdurrahman...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Özkök'ten bildiriyi imzalayan emekli amirallere: Artık doğalgaz faturalarınıza bile imzayı...

Emekli askeri hâkim Ahmet Zeki Üçok: Amirallerin dosyasına bakacak yargı...

Karar yazarı Mehmet Ocaktan: Bu amiraller Osman Kavala, Selahattin Demirtaş...

Nagehan Alçı: Akşener, bitli yorganı atıp kurtuldu; kendini toplumun yüzde...

Doktor Ali Edizer’den “Gergerlioğlu, Demirtaş” paylaşımı: İslam hükümlerine göre muamele...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Murat Yetkin: İktidarın 'emekli amiraller bildirisi' üzerinden 'bana darbe yapıyorlar'...

Canlı yayında gerilim; DP'li Enginyurt'tan "Evet AK Partiliyim" diyen Abdurrahman...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24