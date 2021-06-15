İzmir’de Koronavirüs aşısına yoğun talep

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bulunan Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelerek Koronavirüs aşısı olmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluştururken, aşı olmaya gelen vatandaşlardan Oktay Keser (45), bu hastalıktan kurtulmanın tek yolunun aşı olduğunu ifade ederek, “Herkesin gönül rahatlığı ile aşı olması gerekir” dedi.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bulunan Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Koronavirüs aşısı olmak için akşam saatlerinden itibaren hastaneye gelerek yoğun ilgi gösteren vatandaşlar uzun kuyruk oluştururken, aşı sırası bekleyen vatandaşlardan Oktay Keser (45), aşı olmanın bilinçli olmayla alakalı olduğunu ifade etti. Keser, “Aşı olmayı bilinçli olmaya bağlıyorum ve bu hastalıktan kurtulmanın tek oluru aşı olmak, başka bir oluru yok. İnsanların aşıyla ilgili hurafeleri, komplo teorilerini düşünmemesi gerekiyor. Bence herkes gönül rahatlığıyla aşısını yaptırmalı. İlk zamanlarda aşı konusunda bocalama oldu ama şu an görünen itibari ile bir sıkıntı yok. Burada bu şekilde kalabalık varken, insanlar da ilgi gösterdiğine göre demek ki aşı var. İnşallah ikinci aşı da yeterli olur ve herkes aşısını vurulur” dedi.