İzmir'de Kordon, İstanbul'da Moda sahili; maske ve sosyal mesafe unutuldu

Korona virüs tedbirleri kapsamında bu hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmaması nedeniyle İzmirlilerin akın ettiği Kordonboyu’nda yoğunluk dikkat çekti. Havadan çekilen görüntülerde insanların sosyal mesafe kuralına dikkat etmeden maskesiz bir araya geldiği görüldü. İstanbul'da ise Kadıköy Moda sahilinde çekilen görüntülerde kalabalık bir grubun sosyal mesafe kuralına uymayarak dans edip eğlendiği görüntüler sosyal medyanın gündemine girdi.