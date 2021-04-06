İzmir'de konteyner içindeki 91 sığınmacı karakola götürüldü

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir deponun önünde bulunan, biri TIR üzerinde yüklü 3 konteyner içerisinde 91 sığınmacı yakalandı. Konteyner içerisinde İzmir Limanı'na buradan da yasa dışı yollarla İtalya'ya geçirilmeye çalışıldığı öğrenilen sığınmacılar, işlemleri için karakola götürüldü.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, Çapak Mahallesi 2540 sokakta bulunan bir depoda, konteynerler içerisinde çok sayıda sığınmacı olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Sığınmacılar, olay yerinde yapılan çalışmaların ardından jandarma ekipleri tarafından Torbalı Belediyesi'ne ait otobüslere bindirildi. Buradan jandarma karakoluna götürülerek işlemleri yapılacak sığınmacıların daha sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüleceği öğrenildi. (İHA)