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İzmir'de kadın cinayeti | Boşandığı erkek tarafından öldürüldü

21 Ocak 2020 17:28

İzmir'in Buca ilçesinde O.Ç. adlı bir şahıs, boşandığı eşi Büşra Yabaşkul'u pompalı tüfekle öldürdü. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, ilk ifadesinde olayı kıskançlık yüzünden gerçekleştirdiğini belirtti.

Olay sabah 08.00 sıralarında Ufuk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Büşra Yabaşkul, eşinden boşandıktan sonra annesiyle birlikte kalmaya başladı. Annesiyle birlikte ikâmet ettiği adresten işe gitmek için evden çıkan Büşra Yabaşkul ile eski eşi O.Ç. sokakta karşılaştı. Kadın ve O.Ç. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşünce O.Ç. Büşra Yabaşkul'u darp etmeye başladı. O.Ç. daha sonra montunda gizlediği pompalı tüfeği çıkararak Büşra Yabaşkul'a ateş etti. 

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre eski eşini önce darp edip ardından da pompalı tüfekle vuran şahıs, ilk ifadesinde olayı kıskançlık yüzünden yaptığını söyledi. 

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