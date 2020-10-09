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İzmir'de işsizlik isyanı: Bebeğimizi hastaneye götüremedik, açız, bittik

"Bebeğimizi hastaneye götüremedik . Yol parası yok"

09 Ekim 2020 13:13

İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde biri engelli iki vatandaş yanlarında getirdikleri benzin bidonu ve bıçakla, işsiz olduklarını söyleyerek eylem yaptı. 

Artı Gerçek’te yer alan habere göre, işsiz olduklarını söyleyen vatandaşlardan birisi yanında getirdiği bıçakla kendisine zarar verirken yeni doğan çocuğunu hastaneye dahi götüremediğini söyledi.

Vatandaşlar, “Polis gelsin, devlet gelsin buraya. Kendimizden başka kimseye zararımız yok. El âlemden utanıyoruz, millet de bizden utanıyor. Daha 21 günlük bebeğimizi hastaneye götüremedik. Yol parası yok. Biz ne yapalım. Biz bittik. Vicdanınıza bırakıyorum, iş nerede? Ben eylemimden vazgeçmeyeceğim” dedi.

Olay yerine  itfaiye ve ambulans gelirken, polis iki kişiyi ikna etmeye çalıştı.

Bir süre sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in gelmesi ile görüşen yurttaşlar belediye önünden ayrıldı.

 

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