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İzmir'de iş yerine pompalı tüfekle saldırı kamerada

02 Temmuz 2020 14:14

İzmir'in Bornova ilçesinde bir iş yerine pompalı tüfekle ateş açan maskeli şahıs, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 02.20 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan bir telefon tamir dükkanı önünde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen yüzü maskeli ve kapüşonlu bir şahıs, elindeki pompalı tüfekle iş yerinin bulunduğu sokağa geldi. İş yerinin önüne gelen şahıs elindeki pompalı tüfekle kapalı olan iş yerinin kepenklerine üç el ateş etti. Sabah saatlerinde iş yerine gelen iş yeri sahibi ise kepenkte bulunan saçma izlerini görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen olay yeri inceleme ekibi iş yerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri iş yerine pompalı tüfekle ateş eden şahsı yakalamak için bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

"Şoka uğradım"
Sabah iş yerini açmaya geldiğinde gördüğü manzara karşısında şoka uğradığını belirten iş yeri sahibi Ahmet Oğuz Akıllı (36), kamera görüntülerinde olayı gerçekleştiren şahsı gördüğünü söyledi. Benzer saldırıların çevredeki diğer iş yerlerine de yapıldığını söyleyen Akıllı, "Bir haftadır bölgedeki esnaflara bu tarz saldırılar gerçekleşiyor. Sabah geldim bu şekilde gördüm. İş yerinin bu halini görünce şoka uğradım. Neyse ki kepengin diğer tarafına gelmemiş orada cihazlar vardı. Açık olduğumuz saatlerde içeride birisi olsaydı daha da kötü olurdu. Allah'ından bulsunlar. Olay gece saatlerinde gerçekleşmiş, diğer esnaflara da aynı saatlerde bu tarz saldırılar yapıyorlar. Geçtiğimiz hafta yine ilerideki dövmeciye aynı saldırı yapılmış; ardından emlakçıya yapmışlar. Beyaz kapüşonlu, yüzü maskeli bir şahıstı kameralardan gördüğümüz. Polis yakalayacak inşallah" dedi.

Olay güvenlik kamerasında
Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen olayda, yüzü maskeli ve başında kapüşon örtülü bir şahıs, elindeki pompalı tüfekle sokağa giriyor. Telefon tamircisini gören şahıs elindeki tüfeği doğrultarak kepenklere üç el ateş ediyor ve olay yerinden hızla kaçıyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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