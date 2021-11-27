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İzmir’de fırtına tekneleri batırdı

"Her yıl aynı sorunu yaşıyoruz, burası sit alanı olduğu için bize iskele yaptırmıyorlar

27 Kasım 2021 01:30

İzmir'in Seferihisar ilçesinde fırtına nedeniyle iki tekne alabora olurken kıyıda bağlı olduğu iplerinden kopan iki amatör balıkçı teknesi de battı.

Seferihisar'ın Sığacık Mahallesinde saat 20.00 sıralarında başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı zaman zaman 78 kilometreyi bulan fırtına sebebiyle özellikle denizciler zor anlar yaşarken, maddi zarar meydana geldi. Fırtına nedeniyle oluşan dalgalar nedeniyle iki tekne alabora olurken, kıyıda bağlı olduğu iplerinden kopan iki amatör balıkçı teknesi de battı.

Bölgeye gelen tekne sahipleri, "Her yıl aynı sorunu yaşıyoruz. Burası sit alanı olduğu için bize iskele yaptırmıyorlar. Her yıl teknelerimiz batıyor. Tekneler gözümün önünde battı" dedi.

Kaynak: İHA

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