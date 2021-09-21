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İzmir'de evden çıkmak istemeyen kiracı, eline ne geçerse sokağa atıp evi yakmaya çalıştı

Elektrik telleri de atılan eşyalardan dolayı zarar gördü, elektrikler kesildi

21 Eylül 2021 09:52

İzmir’in Buca ilçesinde, ev sahibinin evden çıkmasını istediği kiracı, evi boşaltmak istememesinin ardından dairede bulunan eşyaları sokağa atmaya başladı. Evi benzin dökerek yakmaya çalışan kiracı, yaklaşık 3 saat süren çalışmalarının ardından polis tarafından ikna edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi'nde geldi. İddiaya göre, 1 ay önce 5 katlı binanın son katına taşınan kiracı Erol A. ile ev sahibi arasında anlaşmazlık çıktı. Bunun üzerine ev sahibi kiracısının evi boşaltmasını istedi. Evi boşaltmayacağını ve benzin dökerek ateşe vereceğini söyleyen Erol A., daha sonra ise dairenin içerisine benzin döküp evi ateşe vermeye çalıştı.

Sokakta bulunan elektrik telleri de atılan eşyalardan dolayı zarar görürken, yetkililerce elektriklerin kesilmesiyle sokak karanlığa büründü. 

Bunun üzerine mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekiplerince ise sokağa hava yastığı açıldı.

Sokağa tedbiren Özel Harekat Polisleri de sevk edilirken, yaklaşık 3 saat boyunca evdeki eşyaları sokağa atan kiracı, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çabaları sonucunda ikna edildi. Gözaltına alınan Erol A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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