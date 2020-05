İzmir'de evden çıkamayan vatandaşlar müzik eşliğinde balkonda dans etti

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir sitede tedbir amacıyla evlerinden çıkmayan vatandaşlar, beden eğitimi öğretmeni eşliğinde dans, spor ve müzikle eğlendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına önlem amacıyla yetkililerin uyarılarını dinleyen birçok vatandaş evlerinden çıkmayarak kendilerini korumaya alıyor. İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Altın Başak Sitesi sakinleri de kendilerini sosyal hayattan izole ederek koruma altına alıyor. Site sakinlerinden Beden Eğitimi Öğretmeni Bige Başoğul, evde kalan vatandaşlara müzik eşliğinde spor yaptırıyor. Otoparkta Bige Başoğul'un açtığı müziğin sesini duyan vatandaşlar balkon ve camlarına çıkarken, Başoğul'un figürleriyle hem egzersiz yapmış oluyor hem de evde geçirdikleri zamanı daha renkli hale getiriyor.

Özellikle İtalya'da ve yurt dışında birçok ülkedeki benzer görüntülerden ilham alarak böyle bir faaliyete giriştiğini açıklayan Bige Başoğul, site sakinlerinin spor, dans ve müzikle çok eğlendiğini söyledi. Vatandaşların da balkonda alkış, dans ve spor egzersiziyle katıldığı faaliyet sosyal medyada da birçok kişi tarafından beğeniyle karşılandı.



"Herkese moral olması açısından güzel bir iş oldu"

Başta 65 yaş üstü olmak üzere evde kalan tüm vatandaşları mutlu etmek amacıyla bu etkinliği planladığını söyleyen Bige Başoğul, yurt dışında benzer etkinliklerden ilham alarak etkinliği gerçekleştirdiğini söyledi. Başoğul, "Öncelikle etkinliğimize katılan herkese teşekkür ediyoruz. Tüm site sakinleri, çevre sitedekiler ve komşularımızın da katıldığı çok güzel bir etkinlikti. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız dışarı çıkamıyorlar. Ben de günlerdir evden dışarı çıkmıyorum. O yüzden balkonumun hemen kenarında böyle bir etkinlik yapmayı uygun buldum. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Yurt dışında özellikle İtalya'da böyle etkinliklerin yapıldığı gördüm. Mesleğim de beden eğitimi öğretmenliği olduğu için sporun da içerisinde olduğu bu etkinlik için neden olmasın dedim. Sağ olsun site sakinlerimiz de destek oldular. Herkese moral olması açısından güzel bir iş oldu. Tabii ki sosyal mesafemizi koruduk. Birbirimize çok yaklaşmadan ve kurallara uyarak spor yaptık. Herkes çok mutlu oldu, eğlendi. Hatta bana soruyorlar 'Tekrar yapacak mısınız' diye. İmkanımız olduğu sürece yapmaya çalışacağız. Devamını yapmayı düşünüyorum ama izin de almamız gerekiyor tabi. Hasta vatandaşlarımız olabilir, rahatsız olanlar olabilir. Bununla alakalı her gün site sakinleri ile fikir alışverişinde bulunuyorum" diye konuştu.



Site sakinleri bu etkinliği çok sevdi

Beden Eğitimi öğretmeni Bige Başoğul'un başlattığı etkinliğin bu sıkıntılı günlerde kendilerine moral olduğunu söyleyen Rezzan Günel, "Bütün o evde yaşadığımız yavaşlık ağırlık ve hantallığımızı geride bıraktık. 10 dakika bile olsa çok iyi oluyor. Ben bu yaşta bile yapabiliyorum, ama bizim apartmanın hepsi benden yaşlı galiba. Hepsi balkonlarında dans edebiliyorlar. Ben bu etkinlikten dolayı çok mutluyum. Keşke her gün olsa her gün yapabilsek" dedi.