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İzmir'de esnaflar alkışlayarak yürüdü: "Hınca hınç kongreler yapılırken biz niye kapalıyız"

17 Şubat 2021 12:33

İzmir’de pandemi nedeniyle iş yerleri aylardır kapalı olan esnaf eylem yaptı.

Üniversite öğrencilerinin uğrak yeri olan Bornova Küçükpark’ta yer alan çok sayıda kafe ve bar işletmecisi önceki akşam bir araya gelip, mekanlarının aylardır kapalı olmasını protesto etti.

Alkışlarla tepkilerini dile getiren işletmeciler, “Ses ver, nefes al” ve “Mekancı uyuma, ekmeğine sahip çık” sloganları attı.

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre hükümete seslenen işletmeciler, artık dayanacak güçleri kalmadığını, bir an önce dükkanların açılması kararının verilmesini isteyerek "Hınca hınç kongreler yapılırken biz niye kapalıyız" diye sordu. 

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