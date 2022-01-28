İzmir’de esnaf elektrik zammını protesto etti: “Nefes alamaz hale geldik, zamları geri alın”

İzmir Kemeraltı Çarşısı'ndaki esnaf, elektrik zamlarını protesto etti. "Esnafın dayanacak gücü kalmadı", "Elektrik zammı geri alınsın" sloganları atan esnaf adına açıklama yapan Kemeraltı Hayat Platformu Başkanı Cem Ceylan, "Küçük işletme ve esnafın yok olması için adeta bir darbeye daha ihtiyaç vardı. Bu da yüksek enflasyon, işletme girdilerinin karşılanmayacak oranda artması, artan kira, stopaj ve vergiler ile fahiş oranda artan elektrik, doğal gaz ve su faturaları oldu. Biz, esnafın nefesini kesen zamların geri alınmasını istiyoruz" dedi. Elektrik faturalarının kira bedeli kadar gelmeye başladığını söyleyen esnaf ise "Çok zor durumdayız, zamlar geri alınsın" diye konuştu.

'Kademeli tarife' uygulamasına geçilmesiyle elektrik faturaları katlanan esnafın tepkisi sürüyor. İzmir'de 10 binden fazla iş yerinin bulunduğu Kemeraltı Çarşısı'nda 3 bin lirayı aşan elektrik faturası gelen esnaf, zamları protesto etti. Konak Meydanı'nda "Zamları geri al", "Yap bir indirim, kaç yıllık müşteriniz" yazılı dövizler taşıyan Kemeraltı esnafı, "Esnafın dayanacak gücü kalmadı", "Elektrik zammı geri alınsın" sloganları attı. Esnaf, Kemeraltı Çarşısı'nın çeşitli yerlerine de zamların geri alınması için pankartlar astı.



Esnaf adına basın açıklamasını Kemeraltı Hayat Platformu Başkanı Cem Ceylan yaptı. Pandemi sürecinden itibaren esnafın zor günler geçirdiği vurgulanan açıklama şöyle:



"Pandemi süreci, düşen işlerimiz, ciro kayıplarımız, salgın önlemi olarak kapatılan iş yerleri ve karşılanamayan giderler esnafımızın yeniden borçlanmasına yol açtı. Banka kredilerinin geri ödemelerini, genel giderlerimizi, çalışanlarımızla birlikte ailelerimizin nafakasını karşılamaktan uzak cirolarımız, önceki yıllarda yaptığımız tasarrufların da erimesine neden oldu. Kimimiz evini, kimimiz arabasını satarak açık tuttu dükkanını. Gelinen noktada artık tüm küçük esnaf nefes alamaz durumda. Birçok köklü işletme kepenk kapatma noktasına gelmiştir. Dövizdeki anlaşılmaz değişimler Türk lirasındaki değer kaybına, bu da vatandaşın satın alma gücüne olumsuz etki yaptı. Bunlar esnafın bir kez daha işlerinin düşmesine, nefesinin kesilmesine sebep olmuştur. Küçük işletme ve esnafın yok olması için adeta bir darbeye daha ihtiyaç vardı. Bu da yüksek enflasyon, işletme girdilerinin karşılanmayacak oranda artması, artan kira, stopaj ve vergiler ile fahiş oranda artan elektrik, doğal gaz ve su faturaları oldu. Biz, esnafın nefesini kesen zamların geri alınmasını istiyoruz"

"Kira bedeli kadar fatura"



Seramik atölyesi sahibi bir esnaf, "Elektrik faturaları kiramızla aynı olmaya başladı. Geri alınmasını istiyoruz. Esnafa bu kadar yüklenilmesin. 10 gün zamlı elektrik faturam bin 140 lira geldi. Esnaf zaten zor durumda. Pandemi oldu, ekonomik kriz var, dolardaki yükseliş zaten sıkıntılı bir süreç yaratıyor. Üzerine ekstra elektrik zammı yapılıyor. Kimi zengin ediyoruz" diye konuşu.

"8 ay kapalı kaldık ama bu elektrik zamları başka bir darbe oldu"

7 yıllık restoran işletmecisi olduğunu söyleyen bir başka esnaf, "Pandemiyle boğuşuyoruz. 8 ay kapalı kaldık ama bu elektrik zamları başka bir darbe oldu. Kiramı geçen elektrik faturası almaya başladım. Buna itiraz ediyoruz. Yakında yüzlerce esnaf kepenk kapatmak zorunda kalacak. Bırakın geçinmeyi, dükkanlarımızı açık tutamayacağız. 2-3 bin lira elektrik faturam gelirdi, şu an 6 binleri buldu. Geri alınmasını istiyorum, kabul etmiyorum" ifadesini kullandı.



Emekli olduğunu ve lokanta işlettiğini belirten bir başka esnaf ise şöyle konuştu:



"Son zamlar kabul edilir gibi değil. Yemek işi yapıyoruz. Bu fiyatları yemeklere aynı oranda yansıtamıyoruz. Her şey yüzde 100'ün üzerinde arttı. Ambalaj ürünlerinde yüzde 300'lere varan zam oldu. Yurt dışı ürünlere zam geliyor ama elektriğin yüzde yüz zamlanmasının manası yok. Çok zor durumdayız, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Sadece aydınlatma ve meşrubat dolapları var, 3 bin liranın üzerinde fatura geldi." (ANKA)