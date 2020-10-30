İzmir'de binaların yıkıldığı Bayraklı'da hastanelerin sadece acil bölümleri açık tutuluyor

İzmir'de 6.6 şiddetinde deprem meydana geldi. Merkez üssü Seferihisar olarak açıklanan deprem sonrası İzmirliler cadde ve sokaklara döküldü.

Bornova ve Bayraklı'da binalar çöktü. Bir binanın çökme anı vatandaşlar tarafından görüntülendi.

T24'e bilgi veren ve çektiği görüntüleri paylaşan Mazlum Vesek, "Burası gökdelenlerin en yoğun olduğu bölge. 6 binanın çöktüğü bilgisi var bizde. İnsanlar sokakları doldurmuş durumda. İnsanlar bulunduğu yerden ayrılmak istediği için trafik tıkanmış durumda. Özel hastanelere yaralılar getiriliyor. Sadece acil bölümleri açık tutuluyor. Diğer hastalar tahliye edildi" diye konuştu

TIKLAYIN - İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremde Bornova'da bir bina çöktü

TIKLAYIN - İzmir'de 6,6 büyüklüğünde deprem