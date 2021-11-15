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İzmir'de bıçaklı, demir çubuklu 'yol verme' kavgası kamerada

Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi

15 Kasım 2021 19:39

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir halı yıkama firmasının 2 çalışanı ile bir baba-oğul arasında yol verme nedeniyle çıkan ve demir çubuk ile bıçaklarında kullanıldığı kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında, Yeşilyurt semtinde meydana geldi. Bir halı yıkama firmasında çalışan 2 kişi, yol verme kavgası sebebiyle, başka bir araçta bulunan ve baba oğul oldukları öğrenilen 2 kişiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

Çevredekiler araya girerek kavgayı güçlükle ayırırken, o anlar cep telefonlarına anbean yansıdı.

Görüntülerde, iki grubun birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı, içlerinden bazılarının ellerinde demir çubuk ve bıçak olduğu görüldü.

Kaynak: DHA

 

 
izmirkavga

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