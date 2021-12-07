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İzmir'de banka soygunu; masaların üzerindeki tabletleri çalıp kaçtı

Kaçan şahsı yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı

07 Aralık 2021 13:21

İzmir’in Karabağlar ilçesinde özel bir bankanın camını taş atarak kıran ve içeriye giren şüpheli 4 tablet çaldı. Kaçan şahsı yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
 
İzmir'de özel bir bakanın Karabağlar Şubesi’nin önüne gelen O.T., isimli şüpheli, banka kapısının camını taşla kırarak içeri girdi. İçeride masaların üzerinde bulunan 4 tane tableti alan şüpheli, olay yerinden kaçtı.
 
Banka alarmının çalması üzerine adrese çok sayıda polis sevk edildi. İhbar üzerine gelen ekiplerce olayı gerçekleştiren O.T.’yi yakalamak için araştırma başlatılırken, şüphelinin kaçarken düşürdüğü bir tablet bulunarak banka yetkililerine teslim edildi.

Hırsızlık anı görüntülendi

Öte yandan, bankada gerçekleşen hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde elindeki taşı cama atarak kıran ve içeriye giren şüphelinin masanın üzerinde bulunan tabletlerden birisini aldığı görüldü.
 
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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