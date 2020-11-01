İzmir'de aileleri enkaz altındaki vatandaşlar Meclis Başkanı Şentop'a seslendi: Kepçelerle yapmasınlar

6.6 büyüklüğünde depremin vurduğu, şu ana kadar en az 44 kişinin hayatını kaybettiği İzmir'de enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. YOL TV'de yer alan bir videoya göre enkaz altındaki çocuklarından, annesinden ve yakınlarından gelecek haberi bekleyen vatandaşlar bölgeyi ziyaret eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan, "Kepçelerle kazmasınlar, biz sadece parçalarını istiyoruz" diyerek bir istekte bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop İzmir'de meydana gelen deprem sonrası enkaz alanını ziyaret etti. İzmir depreminde yakınları enkaz altında olan vatandaşlar Mustafa Şentop'un yayına gelerek talebini dile getirdi. Vatandaşlar, "Enkaz altında yavrularımız var. Ben onları canlı istemiyorum, cesetlerini istemiyorum, sadece parçalarını istiyorum. Ama burada arama kurtarma çalışmaları yapılıyor. Ne olur kepçelerle yapmasınlar, izin verin ben gidip bulayım..." sözleriyle Şentop'a seslendi.