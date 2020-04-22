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İzmir'de 23 Nisan kutlamaları başladı; belediye bandosu şehrin sokaklarında gün boyu şarkılar çaldı

22 Nisan 2020 19:03

İzmir’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın yüzüncü yılı kutlanmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu ve İzmirli müzik toplulukları, üstü açık beş otobüsle gün boyu İzmir’in sokaklarında marşlar çalarak dolaştı. Her otobüs ayrı bir rotayı takip ederken İzmirliler balkonlara çıkarak bandoyu alkışladı ve marşlara eşlik etti. 

23 Nisan kutlamaları kapsamında bugün 21.30’da Haluk Levent de gemiyle Körfez hattı boyunca dolaşarak konser verecek. Üçkuyular’dan kalkan gemi Bostanlı’ya ilerleyecek. Konser, sosyal medya hesaplarından canlı verilirken İzmirliler balkonlarından konseri izleyebilecek. 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yarın otobüsle İzmir’i dolaşarak İzmirliler ile 23 Nisan’ı kutlayacak. Başkan Soyer’e İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu da eşlik edecek.

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