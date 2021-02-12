İzmir'de hortum: "Cehennemi yaşadık"

İzmir'in Çeşme ilçesi, şiddetli yağış ve hortum felaketi ile sarsıldı. Ev ve iş yerleri hasar görürken, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Bazı araçların hortumun etkisiyle ters döndüğü görüldü.

İzmir son haftalarda art arda yaşanan doğal felaketlerle mücadele ediyor. Geçen hafta 2 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi ve bir süredir devam eden deprem fırtınası ile sallanan İzmir, bu gece de şiddetli yağışla birlikte hortum felaketi ile karşı karşıya kaldı.

Çeşme ilçesinde ortaya çıkan hortum önüne çıkanı savurdu. Kıyıdaki tekneler ve iki lüks yat alabora olurken, elektrik direkleri, ağaçlar devrildi. Hortumun şiddetiyle çok sayıda araç ters döndü. Ev ve iş yerleri büyük hasar gördü. Savaş alanını andıran ilçede, ilk belirlemelere göre 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hortum Urla ilçesini de etkiledi. Bazı ağaçların devrildiği bildirilirken, ceviz büyüklüğünde yağan dolu vatandaşları tedirgin etti.