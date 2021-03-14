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İzmir Büyükşehir Belediyesi, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimlerini hastane duvarına yazdı

14 Mart 2021 13:07

İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemide hayatını kaybeden sağlık çalışanları için bir anıt duvar hazırladı. İzmir Eşrefpaşa Hastanesi'nin duvarlarına, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının ismi yazıldı. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, sosyal medyadan paylaştığı bir video ile "Covid-19 nedeniyle kaybettiğimiz sağlık çalışanlarının isimleri mural çalışması ile Eşrefpaşa Hastanemizin cephesinde İzmir’i selamlıyor. Canları pahasına canımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygıyla selamlıyoruz" dedi.

Videoda, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan anıt duvar yer aldı. Anıt duvarda hayatını kaybetmiş sağlık çalışanlarının isimleri yer alıyor. 

 

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