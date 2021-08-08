İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı: Tuz Gölü'ndeki flamingoların acısını Gölmarmara'da yaşatmayacağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medyada paylaştığı Gölmarmara videosu ile "Tuz Gölü'ndeki flamingoların acısını Gölmarmara'da yaşatmayacağız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Gölmarmara'ya 1 milyon metreküp suyu aktarmak için DSİ’ye başvurduklarını belirterek şunları söyledi:

"Tuz Gölü'ndeki flamingoların acısını Gölmarmara'da yaşatmayacağız. “Temiz Gediz, Temiz Körfez” vizyonuyla çıktığımız Gediz turunda verdiğimiz sözü tutuyoruz. Gölmarmara'ya 1 milyon metreküp suyu aktarmak için DSİ’ye başvurumuzu gerçekleştirdik. Bir an evvel cevap bekliyoruz."