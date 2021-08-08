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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı: Tuz Gölü'ndeki flamingoların acısını Gölmarmara'da yaşatmayacağız

08 Ağustos 2021 15:25

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medyada paylaştığı Gölmarmara videosu ile "Tuz Gölü'ndeki flamingoların acısını Gölmarmara'da yaşatmayacağız" dedi. 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Gölmarmara'ya 1 milyon metreküp suyu aktarmak için DSİ’ye başvurduklarını belirterek şunları söyledi: 

"Tuz Gölü'ndeki flamingoların acısını Gölmarmara'da yaşatmayacağız. “Temiz Gediz, Temiz Körfez” vizyonuyla çıktığımız Gediz turunda verdiğimiz sözü tutuyoruz. Gölmarmara'ya 1 milyon metreküp suyu aktarmak için DSİ’ye başvurumuzu gerçekleştirdik. Bir an evvel cevap bekliyoruz."

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