İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den Ahmet Kaya paylaşımı: Bazıları hâlâ gizlice, bazılarımız ise hâlâ yüksek sesle dinliyor seni

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sanatçı Ahmet Kaya'nın ölümünün 21. yıl dönümü dolayısıyla videolu bir paylaşım yaptı. Soyer paylaşımına "Bazıları hala gizlice, bazılarımız ise hala yüksek sesle dinliyor seni. Ruhun şad olsun doruklara sevdalanan adam" notunu düştü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şair, besteci ve ses sanatçısı Ahmet Kaya’yı, vefatının 21’inci yıl dönümünde konserle andı. Cem Adrian, Hilmi Yarayıcı ve Faruk Demir’in sahne aldığı gecede konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ahmet Kaya’nın yaşamı boyunca barışı ve kardeşliği savunduğunun altını çizerek, “Bu hikâye Ahmet Kaya’nın değil koca bir ülkenin hikayesi” dedi.

KOnuşmasını Twitter hesabından da paylaşan Soyer, paylaşımına "Bazıları hâlâ gizlice, bazılarımız ise hâlâ yüksek sesle dinliyor seni. Ruhun şad olsun doruklara sevdalanan adam" notunu düştü.