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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer: Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan yaşayan parklar hayalimizin ilk uygulaması olacak

22 Ağustos 2021 12:03

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mavişehir'deki su baskınlarını önlemek adına başlatılan Kıyı Rehabilitasyon Projesi kapsamında yapılan parkı tanıtarak "Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan yaşayan parklar hayalimizin ilk uygulaması olacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mavişehir'e yapılan 'yaşayan park'ı tanıttı. Su baskınlarını önlemek ve deniz kenarı biyoçeşitliliğini korumak amacıyla yapıldığını ifade ettiği park hakkında Soyer şunları söyledi:  

"Her sene burada araçlar pert olur, su altında kalır, büyük mağduriyetler olurdu. Bu bitti. En önemli yanı bu. Ama ikincisi, bu alanı aslında doğaya iade etmek gibi bir amacı var projenin. Yine bir doğal yaşam parkı haline gelecek. Bizim yaşayan parklar hayalimizin ilk uygulaması burası olacak. Bu parkın özelliği deniz suyunu tekrar içeri alıp içeride doğan yaşamı tekrar kurmak, biyoçeşitliliği tekrar insanlarla buluşturmak. Dolayısıyla çok özgün bir tasarım bu. Türkiye'de ilk. Belki dünyada da örneği çok az. Bu çalışmanın şu ana kadarki maliyeti 37 milyon lira. Büyük bir yatırım. ama değer. Çok fazla sayıda fayda yaratacak bir çalışma."

Ayrıca Soyer, sosyal medyadan paylaştığı videoya "Geçici önlemler almıyor, kalıcı çözümler üretiyoruz. Mavişehir'deki su baskınlarını önlemek adına başlattığımız Kıyı Rehabilitasyon Projesi’nde 37 milyon liralık maliyetle sona yaklaşıyoruz. Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan yaşayan parklar hayalimizin ilk uygulaması olacak" notunu düştü. 

 

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