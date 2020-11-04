İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer: Milletvekillerimizin her biri, en az bir haneye sahip çıksınlar

İzmir Ulaşım Merkezi'nde depremin ardından gün aşırı yaptığı basın toplantısını düzenleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir depreminin ardından başlattıkları 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasını hatırlatarak Meclis'teki tüm milletvekillerine çağrıda bulundu. Soyer "Bu kampanyayı büyütmekten başka çaremiz yok. Zamana karşı yarışıyoruz. 4 bin hanenin karşılığını bulmak zorundayız. Tüm milletvekillerine sesleniyorum. Her biri bir haneye sahip çıksınlar rica ediyorum. Gaziemir'deki ve Uzundere'deki konutlarımız için şunu söyleyebilirim en az 1 yıl hiçbir kira bedeli almaksızın bu konutları kullanmalarına rıza göstereceğiz. Bunu da meclisimize getireceğiz. Orada da inanıyorum ki oy birliği ile bu kararı alacağız. Bugüne kadar gelen desteklerin her bir vatandaşımız çadırdan çıkana kadar devam etmesi lazım" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer İzmir Ulaşım Merkezi'nde depremin ardından gün aşırı yaptığı basın toplantısını düzenledi.

Tunç Soyer'in Halk TV'nin metne döktüğü konuşmasından notlar şöyle;

'Bir Kira Bir Yuva' kampanyasına 10 milyon destek

"Halkın Bakkalı üzerinden depremzedelere ulaştırmak üzere satın alınan erzak yardımı da 13 milyona yaklaştı. Dün açıkladığımız 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyamıza 24 saat dolmadan 10 milyon 180 bin liraya ulaşmış durumda. Bin 100 hanenin beş aylık kirasını ödeyecek noktaya gelmiş durumdayız."

"Şu an itibariyle bin 100 haneye ulaşılmış durumda"

Hedeflerinden bahseden Soyer, şöyle anlattı:

"Bu sabah Çevre ve Şehircilik Bakanı ile yaptığımız toplantıda son rakam, ağır hasar olan, acil yıkım kararı olan ya da yıkılmış olan 3 bin 680 bağımsız birim var. Bu 3 bin 680 aile demek. Dolayısıyla bizim hedefimiz bu 3 bin 680 haneye yöneliktir.

Şu an itibariyle bin 100 haneye ulaşılmış durumda, biz bunun üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin olanakları ile 662 hane ekliyoruz. Bunu nasıl yapacağımı da anlatayım. Hilton olarak bilinen 5 yıldızlı bir binamız var, burada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 23,5 hissesi vardı. Büyük hissedar Ata Holding ile görüştük. Bu 380 odanın tamamını en az 3 ay, vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz. Hilton otelindeki 380 oda depremzedelerimiz için yarından itibaren kullanılabilir durumda.

Yine bizim Uzundere'de 4 tane binamız var. Her birinde 56 daire var. Bunlardan 56 daireyi hemen yarın açabilecek durumdayız. 3 ayrı blokta ufak tefek eksikliklerin giderilmesi birkaç gün olacak. Toplamda 224 konutu bu 380'nin üzerine ilave edebilirsiniz.

Gaziemir'de eski semt terminalindeki alanda her biri 25 m2'lik 58 adet yaşam alanını depremzedelerimiz için kullanacağız. Kısacası bin 762 hanemiz için bugünden itibaren yaşam alanı sunabilecek noktayız.

Burdan sizin aracılığınız ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile AFAD'a rica ediyoruz, bin 762 depremzedemizin ismini verirlerse biz bu isimleri bu kaynağımızla buluşturacağız ve hemen yerleştirmeye başlayacağız.

Bunla da bitmeyecek. Biz Uzundere Konutları'ndaki 224 konutumuzun çamaşır makinesi, buzdolabı, ocak-fırın, karyola ve yatak ihtiyaçlarını temin edeceğiz. Kısacası biz bin 762 hanemiz için hemen bu imkanları devreye sokacak durumdayız.

Hedefimiz bugün 2 bin 900'e yakın çadırda hayatını devam ettiren vatandaşlarımızın tamamını çadırlardan kurtarıp en kısa sürede başlarını sokabilecekleri bir yuva ile buluşturmak. Zamana karşı bir yarışımız var. Yağmurlar başlamadan, kış bastırmadan bunları yapmak istiyoruz. "

Sosyal medyadaki yardım endişesinden de bahseden Soyer durumu açıkladı ve şöyle dedi:

"Sosyal medyada 'Acaba toplanan bu paralara el konacak mı?' kaygısı var. Değerli arkadaşlar biz burada parayı büyükşehir belediyesi olarak almıyoruz. Bizim elimize para değmiyor. Biz gücü olan ile ihtiyacı olanı buluşturuyoruz sadece. Dolayısıyla ortada el konacak para yok. Engellenecek bir durum yok."

"Depreme karşı hiçbir zafiyeti yok"

"Uzundere konutlarının deprem konusundaki sağlamlığından bahseden Soyer, "Uzundere'deki konutlarımızı eksper arkadaşlar keşif yaptılar. Depreme karşı hiçbir zafiyeti olmadığından emin olabilirler. Hatta Uzundere'deki konutlarımız tünel kalıp denilen yüksek teknoloji ile yapılmış. Güven içinde bu binalara taşınabilirler."