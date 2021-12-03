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Tunç Soyer: İzmir’e 1,5 milyon turist yakışmıyor

"Sahip olunan imkanlara bakınca ‘Yazık’ diyorsunuz"

03 Aralık 2021 08:23

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı'nın Başkanlar Oturumu'nda yaptığı konuşmada pandemide gelecek ilk kruvaziyer gemisinin 3 Mayıs 2022'de İzmir'e geleceğini belirterek "İzmir’e 1,5 milyon turist yakışmıyor. Sahip olduğumuz imkanlara bakınca ‘Yazık’ diyorsunuz, bu değişecek" dedi.

Tunç Soyer, Gaziemir Fuarizmir'de açılış töreni yapılan Travel Turkey İzmir Fuarı'nın Başkanlar Oturumu etkinliğinde önemli açıklamalar yaptı. 

"İzmir’i topyekün pazarlamak gerekiyor"

İzmir'in turizm potansiyelinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Soyer şöyle konuştu:

"İzmir’i topyekün pazarlamak gerekiyor. Visit İzmir, Turuncu Çember bunun içindi. Kısacası ürünümüz çok ama bunların bir bütün olarak hep birlikte sunulması gerekiyor. Bakan yardımcımız, valilerimiz, belediye başkanlarımız bizimle beraberdi. Kısacası biz büyük bir bütünüz. Bunun enerjisini doğru kullanmak gerekiyor. İzmir’e 1 buçuk milyon turist yakışmıyor.

"Sahip olunan imkanlara bakınca ‘Yazık’ diyorsunuz. Bu değişecek. İzmir’e çok inanıyorum. Bizim ortaya koyacağımız enerjinin ve sinerjinin çok daha fazlasına muktedir olduğunu biliyorum. Bunun vakti geldi. Pandemi sonrasında ortaya çıkan bu güç eminim ki sahip olduğumuz potansiyele bizi ileriye taşıyacak.”

İzmir Büyükşehir Belediye BaşkanıTunç SoyerTravel Turkey İzmir Turizm Fuarıİzmir’e 15 milyon turist yakışmıyor

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