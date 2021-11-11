İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı: Bugün dağıttığımız tohumları baharda buğday olarak 7 TL'den geri alacağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Hiçbir emeği karşılıksız bırakmayacak, bugün dağıttığımız tohumları baharda buğday olarak 7 TL'den geri alacağız." açıklamasını yaptı.

Soyer Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugüne kadar üreticilerimizden aldığımız 80 ton tohumun 40 tonunu dağıttık. Hiçbir emeği karşılıksız bırakmayacak, bugün dağıttığımız tohumları baharda buğday olarak 7 TL'den geri alacağız. Atalık tohumlarımıza ve çiftçilerimizin emeğine sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.