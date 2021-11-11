T24 LogoT24 Logo
Haberler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı: Bugün dağıttığımız tohumları baharda buğday olarak 7 TL'den geri alacağız

11 Kasım 2021 11:39

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Hiçbir emeği karşılıksız bırakmayacak, bugün dağıttığımız tohumları baharda buğday olarak 7 TL'den geri alacağız." açıklamasını yaptı.

Soyer Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugüne kadar üreticilerimizden aldığımız 80 ton tohumun 40 tonunu dağıttık. Hiçbir emeği karşılıksız bırakmayacak, bugün dağıttığımız tohumları baharda buğday olarak 7 TL'den geri alacağız. Atalık tohumlarımıza ve çiftçilerimizin emeğine sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı. 

İzmir Büyükşehir Belediye BaşkanıTunç SOyeremektohum

Diğer Videolar

AKP'li Şamil Tayyar: Milletin canı yanarken biz bunun edebiyatını yapmaya kalkarsak...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 1 Ocak 2022

Vatandaşa yılbaşı zamları soruldu: "Lanet olsun kademelisi de kademesizi de batsın"

Oryantal Didem'in dans ederken giydiği elbise tartışma yarattı

Girdiği evi önce soydu sonra ateşe verdi

İmamoğlu, Yahya Kemal Beyatlı’nın "Bir başka tepeden" şiirini seslendirdi

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24