İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı: Bugün dağıttığımız tohumları baharda buğday olarak 7 TL'den geri alacağız

11 Kasım 2021 11:39
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Hiçbir emeği karşılıksız bırakmayacak, bugün dağıttığımız tohumları baharda buğday olarak 7 TL'den geri alacağız." açıklamasını yaptı.
Soyer Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugüne kadar üreticilerimizden aldığımız 80 ton tohumun 40 tonunu dağıttık. Hiçbir emeği karşılıksız bırakmayacak, bugün dağıttığımız tohumları baharda buğday olarak 7 TL'den geri alacağız. Atalık tohumlarımıza ve çiftçilerimizin emeğine sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
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