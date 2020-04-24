İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı '23 Nisan' kutlamalarında annesini görürse...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, TBMM’nin kuruluşunun ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılını şehrin cadde ve sokaklarında otobüste vatandaşları selamlayarak kutladı. Otobüs, Soyer'in kutlama sırasında ailesinin kaldığı evin önünden geçince Soyer, annesine “Annecim, annem öpüyorum ellerinden” dedi.

23 Nisan saat 21.00'de ise tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmirliler evlerini balkonları ve pencelerinde kutlama yaptı. Önce İstiklal Marşı okundu, sonra şarkılar eşliğinde Türk Bayrakları sallandı.

Havai fişekler atıldı, ışık gösterisi yapıldı ve kırmızı, beyaz balonlar gökyüzüne bırakıdı.

Şair Nazım Hikmet'in yazdığı ve Şarkıcı Edip Akbayram'ın seslendirdiği Güzel Günler Göreceğiz parçası hep bir ağızdan söylendi.